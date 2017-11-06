تعرف على أول امرأة تحكّم مباراة كبيرة في البوندزليجا

تعرف على أول امرأة تحكّم مباراة بالبوندزليجا

رياضة
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
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1:17

تحكّم شتاينهاوس مباريات منذ قرابة عقدين، لكنها أصبحت أول أنثى تحكّم مباراة في البوندزليجا مؤخراً.

(CNN)-- أصبحت بيبيانا شتاينهاوس أول أنثى تحكّم مباراة في البوندزليجا في 10 سبتمبر 2017. فالمباراة بين هرتا برلين وفيردر بريمن انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كرة القدمالمرأةالدوري الألمانيألمانيارياضة نسائية