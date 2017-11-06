(CNN)-- أصبحت بيبيانا شتاينهاوس أول أنثى تحكّم مباراة في البوندزليجا في 10 سبتمبر 2017. فالمباراة بين هرتا برلين وفيردر بريمن انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
تعرف على أول امرأة تحكّم مباراة كبيرة في البوندزليجا
تعرف على أول امرأة تحكّم مباراة بالبوندزليجا
رياضة
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
1:17
تحكّم شتاينهاوس مباريات منذ قرابة عقدين، لكنها أصبحت أول أنثى تحكّم مباراة في البوندزليجا مؤخراً.
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