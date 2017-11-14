لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.. إيطاليا خارج كأس العالم

لأول مرة منذ 1958.. إيطاليا خارج كأس العالم

رياضة
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
ايطالياالسويدكرة القدمكأس العالم
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إيطاليا ظهرت في جميع نسخ كأس العالم منذ تخلفها عن نسخة عام 1958.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فقدت إيطاليا، حاملة لقب بطل كأس العالم أربع مرات، الفرصة للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد فوز السويد بنتيجة هدف نظيف في المجموع الكلي للمباراتين.

ايطالياالسويدكرة القدمكأس العالم