لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.. إيطاليا خارج كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فقدت إيطاليا، حاملة لقب بطل كأس العالم أربع مرات، الفرصة للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد فوز السويد بنتيجة هدف نظيف في المجموع الكلي للمباراتين.