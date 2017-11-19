شاهد.. ماذا فعل مشجعو هونغ كونغ خلال النشيد الصيني؟
ماذا فعل مشجعو هونغ كونغ خلال النشيد الصيني؟
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:15 (GMT +0400).
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مشجعو كرة القدم يحتجون على ما يعتبرونه توغلا للنفوذ الصيني في هونغ كونغ.
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