شاهد.. ماذا فعل مشجعو هونغ كونغ خلال النشيد الصيني؟

ماذا فعل مشجعو هونغ كونغ خلال النشيد الصيني؟

رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:15 (GMT +0400).
احتجاجاتالحكومة الصينيةالصينرياضةكرة القدم
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مشجعو كرة القدم يحتجون على ما يعتبرونه توغلا للنفوذ الصيني في هونغ كونغ.

احتجاجاتالحكومة الصينيةالصينرياضةكرة القدمهونغ كونغ