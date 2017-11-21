بيبي لـCNN: كريستيانو رونالدو أب جيد والناس لا تعرفه على حقيقته

بيبي لـCNN: كريستيانو رونالدو أب جيد

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 11:27 (GMT +0400).
البرتغالكريستيانو رونالدوريال مدريدرياضةكرة القدم
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لاعب ريال مدريد السابق بيبي يتحدث لشبكتنا عن كريستيانو رونالدو وأهمية العائلة لديه.

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