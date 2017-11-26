(CNN)-- قائد المنتخب الإنجليزي السابق آلان شيرار يشارك توقعاته لكأس العالم ويبدي أمله بتفوق منتخب بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا.
شاهد.. هذه توقعات نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرار لكأس العالم
هذه توقعات نجم الكرة السابق شيرار لكأس العالم
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
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قال شيرار بأنه لا يعتقد أن من الكثير الطلب من المنتخب الإنجليزي أن يصل على الأقل إلى ربع النهائي.
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