شاهد.. هذه توقعات نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرار لكأس العالم

هذه توقعات نجم الكرة السابق شيرار لكأس العالم

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
منتخب إنجلتراكأس العالم 2018كرة القدمروسيانجوم
1:19

قال شيرار بأنه لا يعتقد أن من الكثير الطلب من المنتخب الإنجليزي أن يصل على الأقل إلى ربع النهائي.

(CNN)-- قائد المنتخب الإنجليزي السابق آلان شيرار يشارك توقعاته لكأس العالم ويبدي أمله بتفوق منتخب بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا.

منتخب إنجلتراكأس العالم 2018كرة القدمروسيانجوم