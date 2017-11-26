صلاح يسجل هدفه العاشر بالبريميرليغ دون احتفال.. لماذا؟

تعادل ليفربول مع ضيفه تشيلسي بهدف لمثله، في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفه العاشر خلال الموسم الحالي من “البريميرليغ”.

وبهذا الهدف وصل الفرعون المصري إلى هدفه العاشر في الدوري خلال الموسم الحالي ليبتعد بصدارة ترتيب الهدافين عن أقرب منافسيه، الإنجليزي هاري كين، بهدف وحيد.

ولم يحتفل صلاح بهدفه، احتراما لفريقه السابق وجماهيره، كما رأى البعض أن النجم المصري لم يحتفل بالهدف لحزنه على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في شبه جزيرة سيناء المصرية وأودى بحياة مئات الأشخاص.