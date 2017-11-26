تعرف على معاني وأسباب وشوم بعض أبرز رياضيي العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام هو أول من بدأ "موضة" الوشم بين الرياضيين المعروفين، نستعرض لكم في هذا الفيديو بعضاً منها ونسلط الضوء على معاني وأسباب هذه الوشوم لدى هؤلاء النجوم.