تعرف على معاني وأسباب وشوم بعض أبرز رياضيي العالم

تعرف على معاني وأسباب وشوم بعض أبرز الرياضيين

رياضة
آخر تحديث الأحد, 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:27 (GMT +0400).
نجوممشاهيرليونيل ميسيديفيد بيكامكرة القدم
1:03

فيديو يستعرض بعضاً من وشوم نجوم الرياضة ومعانيها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام هو أول من بدأ "موضة" الوشم بين الرياضيين المعروفين، نستعرض لكم في هذا الفيديو بعضاً منها ونسلط الضوء على معاني وأسباب هذه الوشوم لدى هؤلاء النجوم.

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