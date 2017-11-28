التمثال الجديد لكريستيانو رونالدو يشبهه

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كشف نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو عن التمثال الجديد الذي يبدو في الواقع مثله في هذه المرة بعد أن أثار تمثال له موجود في مطار ماديرا سخطا كبيرا.