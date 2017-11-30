شاهد.. هل يساعد السحر في صيد السمك من تحت الجليد؟!

هل يساعد السحر في صيد السمك من تحت الجليد؟!

منوعات
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
فنلنداالترفيهغرائبالصيد
1:27

في إقليم لابي القديم في مدينة ليفي بفنلندا، اعتادت كل قرية على وجود الشامان أو الرجل الساحر

فنلندا (CNN)-- في إقليم لابي القديم في مدينة ليفي بفنلندا، اعتادت كل قرية على وجود الشامان أو الرجل الساحر الذي يؤدي طقوساً روحية قبيل كل عملية صيد، وقبل توجهنا لرحلة الصيد، طلب الشامان مساعدة الأرواح لنا.
سحر صيد السمك في الجليد.

فنلنداالترفيهغرائبالصيد