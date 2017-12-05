المنشطات والسياسة.. هل ستُمنع روسيا من الألعاب الأولمبية؟
هل ستُمنع روسيا من الألعاب الأولمبية؟
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 05 ديسمبر/كانون الأول 2017; 08:13 (GMT +0400).
2:06
بطلة التزلج ألينا زافارزينا كانت حزينة لدرجة أنها لم تقبل التحدث معنا
بطلة التزلج ألينا زافارزينا كانت حزينة لدرجة أنها لم تقبل التحدث معنا
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.