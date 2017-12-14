دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد اللاعب المغربي لنادي الجزيرة الإماراتي، مبارك بو صوفة، أن هدفه الملغي أمام ريال مدريد شكل نقطة تحول في المباراة، مشيرا إلى أن فريقه كان محظوظا بعد أن أضاع الريال عدة فرص محققة للتسجيل، وذلك ي تصريحات أدلى بها لـCNN.
بوصوفة لـCNN: كنا محظوظين.. وهدفي الملغي كان نقطة تحول
بوصوفة:كنا محظوظين وهدفي الملغي كان نقطة تحول
رياضة
آخر تحديث الخميس, 14 ديسمبر/كانون الأول 2017; 09:34 (GMT +0400).
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أكد اللاعب المغربي لنادي الجزيرة الإماراتي، مبارك بو صوفة، أن هدفه الملغي أمام ريال مدريد شكل نقطة تحول في المباراة
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