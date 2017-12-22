شاهد.. الجانب العنيف من الكلاسيكو بين لاعبي برشلونة وريال مدريد
الجانب العنيف من كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
رياضة
آخر تحديث الجمعة, 22 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:35 (GMT +0400).
1:06
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، وتشهد هذه الموقعة الكثير من الإثارة والحماس الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الشجار بين اللاعبين، نستعرض لكم الجانب العنيف من الكلاسيكو عبر التاريخ.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.