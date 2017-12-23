عطلة ميلاد سعيدة لبرشلونة بعد الفوز على ريال مدريد

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نجح برشلونة في اكتساح ريال مدريد بثلاثية نظيفة في "الكلاسيكو"، ليحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمنيته بقضاء عطلة عيد ميلاد سعيدة بالفوز على غريم فريقه التقليدي، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل المباراة بأيام، نستعرض لكم أبرز لقطات هذه الموقعة المثيرة.