هيمنة ميسي وحزن رونالدو.. كيف كانت ردود فعل النجمين خلال "الكلاسيكو"

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تباينت ردود فعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو في "الكلاسيكو"، إذ فرض الأول هيمنته على المباراة وخرج سعيدا في نهايتها، في الوقت الذي غادر فيه رونالدو الملعب حزينا بعد الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة، فكيف كانت ردود فعل النجمين خلال المواجهة؟