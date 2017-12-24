هيمنة ميسي وحزن رونالدو.. كيف كانت ردود فعل النجمين خلال "الكلاسيكو"
كيف كانت ردود فعل النجمين خلال "الكلاسيكو"
رياضة
آخر تحديث الأحد, 24 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:52 (GMT +0400).
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تباينت ردود فعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو في "الكلاسيكو"، إذ فرض الأول هيمنته على المباراة وخرج سعيدا في نهايتها، في الوقت الذي غادر فيه رونالدو الملعب حزينا بعد الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة، فكيف كانت ردود فعل النجمين خلال المواجهة؟
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