قبل مواجهة "الأشقاء".. إليك آخر عشر مباريات جمعت السعودية بالإمارات

إليك آخر عشر مباريات جمعت السعودية بالإمارات

رياضة
آخر تحديث الأحد, 24 ديسمبر/كانون الأول 2017; 09:55 (GMT +0400).
رياضةكرة القدمكرة خليجيةالمملكة العربية السعوديةالإمارات العربية المتحدة
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يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 23، والتي تستضيفها الكويت، إذ سيتواجه المنتخبان للمرة الـ11 خلال السنوات العشر الماضية، بعد ان تقابلا في أربع نسخ لكأس الخليج خلال هذه الفترة، ولعبا ست مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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