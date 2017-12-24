قبل مواجهة "الأشقاء".. إليك آخر عشر مباريات جمعت السعودية بالإمارات

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يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 23، والتي تستضيفها الكويت، إذ سيتواجه المنتخبان للمرة الـ11 خلال السنوات العشر الماضية، بعد ان تقابلا في أربع نسخ لكأس الخليج خلال هذه الفترة، ولعبا ست مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.