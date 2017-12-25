هكذا احتفلت الجماهير الإنجليزية بعيد الميلاد من المدرجات
هكذا احتفلت الجماهير الإنجليزية بعيد الميلاد
رياضة
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
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احتفلت الجماهير الأوروبية عامة والإنجليزية بشكل خاص على طريقتها بعيد الميلاد، إذ كان المشهد الأبرز في هذه الاحتفالات التقاء جماهير ليفربول وإيفرتون، نستعرض لكم أبرز الصور لاحتفالات الجماهير بهذه المناسبة.
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