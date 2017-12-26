إليك قائمة أفضل 5 هدافين في أوروبا لعام 2017
إليك قائمة أفضل 5 هدافين في أوروبا لعام 2017
رياضة
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
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تربع النجم الإنجليزي هاري كين على عرش هدافي القارة الأوروبية لعام 2017، بعد أن وصل إلى هدفه رقم 56 متخطيا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى ساوثهامبتون، الثلاثاء، نستعرض لكم قائمة أبرز خمسة هدافين في هذه السنة.
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