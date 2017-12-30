عام استعادة الفرحة.. أبرز الأحداث الرياضية العربية في 2017
أبرز الأحداث الرياضية العربية في 2017
رياضة
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
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شهد عام 2017 العديد من الأحداث الرياضية العربية البارزة، ولعل أبرزها كان تأهل أربعة منتخبات عربية إلى كاس العالم 2018 في روسيا، السعودية ومصر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى وصول المنتخب السوري للمحلق الآسيوي المؤهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، نستعرض لكم أبرز هذه الأحداث.
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