عام استعادة الفرحة.. أبرز الأحداث الرياضية العربية في 2017

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شهد عام 2017 العديد من الأحداث الرياضية العربية البارزة، ولعل أبرزها كان تأهل أربعة منتخبات عربية إلى كاس العالم 2018 في روسيا، السعودية ومصر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى وصول المنتخب السوري للمحلق الآسيوي المؤهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، نستعرض لكم أبرز هذه الأحداث.