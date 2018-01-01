صفقات كبرى قد تشهدها كرة القدم الأوروبية في 2018
صفقات كبرى قد تشهدها كرة القدم الأوروبية 2018
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
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تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية أخبار سوق الانتقالات الشتوية في كل من إنجلترا وإسبانيا، وربطت تقارير إعلامية أسماء بعض اللاعبين بالانتقال إلى فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة، نستعرض أبرز هذه الأسماء
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