صفقات كبرى قد تشهدها كرة القدم الأوروبية في 2018

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تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية أخبار سوق الانتقالات الشتوية في كل من إنجلترا وإسبانيا، وربطت تقارير إعلامية أسماء بعض اللاعبين بالانتقال إلى فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة، نستعرض أبرز هذه الأسماء