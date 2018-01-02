إليك أبرز 10 مواجهات جمعت الإمارات بالعراق

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يواجه المنتخب الإماراتي نظيره العراقي في مباراة نصف نهائي كأس الخليج 23 في الكويت، في مباراة يسعى من خلاgها المنتخب العراقي لتحقيق الفوز الأول في بطولات الخليج على الإمارات منذ عام 1979، في حين يطمح الأبيض الإماراتي لتكرار فوزه على العراق في خليجي 22 في السعودية.