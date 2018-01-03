تأهل المنتخب الإماراتي إلى نهائي كأس الخليج 23 بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح ليواجه منتخب عمان في النهائي للمرة الثانية في هذه النسخة من خليجي، نستعرض لكم أرقام اللقاءات السابقة بين الجارين في البطولة الخليجية
قبل نهائي خليجي 23.. إليك أبرز أرقام مواجهات الإمارات وعمان في كأس الخليج
أبرز أرقام مواجهات الإمارات وعمان بكأس الخليج
رياضة
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
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تواجه المنتخبان في 21 مباراة ببطولات الخليج
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