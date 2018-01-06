شاهد.. عشرات الاصابات بعد نهائي "خليجي 23" بالكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سقط عدد من الجماهير العُمانية من المدرجات، الجمعة، خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها بالتتويج بكأس الخليج 23، للمرة الثانية في تاريخه، نتيجة للتدافع بين الجماهير التي أرادت التعبير عن فرحتها بفوز منتخب بلادها باللقب الخليجي، دون أن تنتج عن الحادثة إصابات خطرة، وفقا لما أكده مدير خليجي 23.