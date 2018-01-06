دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سقط عدد من الجماهير العُمانية من المدرجات، الجمعة، خلال احتفالها بفوز منتخب بلادها بالتتويج بكأس الخليج 23، للمرة الثانية في تاريخه، نتيجة للتدافع بين الجماهير التي أرادت التعبير عن فرحتها بفوز منتخب بلادها باللقب الخليجي، دون أن تنتج عن الحادثة إصابات خطرة، وفقا لما أكده مدير خليجي 23.
شاهد.. عشرات الاصابات بعد نهائي "خليجي 23" بالكويت
عشرات الاصابات بعد نهائي "خليجي 23" بالكويت
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
0:34
وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي أعلن فتح تحقيق في الحادث
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.