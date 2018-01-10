هذه القيمة السوقية لأبرز النجوم العرب المشاركين في كأس العالم 2018

القيمة السوقية لأبرز العرب في كأس العالم 2018

رياضة
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
محمد صلاحالمملكة العربية السعوديةالمغربمصرتونس
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نستعرض لكم القيمة السوقية لبعض نجوم العرب وفقا لموقع Transfermarket.

(CNN)-- ينتظر عشاق الكرة القدم في العالم العربي انطلاق بطولة كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا الصيف المقبل بمشاركة أربعة منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ المونديال، مصر والسعودية والمغرب وتونس، نستعرض لكم القيمة السوقية لبعض نجوم هذه المنتخبات وفقا لموقع Transfermarket. 

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