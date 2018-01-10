هذه القيمة السوقية لأبرز النجوم العرب المشاركين في كأس العالم 2018

(CNN)-- ينتظر عشاق الكرة القدم في العالم العربي انطلاق بطولة كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا الصيف المقبل بمشاركة أربعة منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ المونديال، مصر والسعودية والمغرب وتونس، نستعرض لكم القيمة السوقية لبعض نجوم هذه المنتخبات وفقا لموقع Transfermarket.