بدأ مسيرته عام 1986.. أكبر لاعب في العالم يوقع على عقد جديد مع ناديه

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وقع كازايوشي ميور المعروف لمعجبيه في اليابان باسم "الملك كازو" - تمديدا لعقده مع ناديه، من الدرجة الثانية يوكوهاما، وذلك قبل أسابيع فقط من بلوغه سن الـ51.