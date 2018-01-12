بدأ مسيرته عام 1986.. أكبر لاعب في العالم يوقع على عقد جديد مع ناديه
أكبر لاعب بالعالم يوقع على عقد جديد مع ناديه
رياضة
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
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وقع كازايوشي ميور المعروف لمعجبيه في اليابان باسم "الملك كازو" - تمديدا لعقده مع ناديه، من الدرجة الثانية يوكوهاما، وذلك قبل أسابيع فقط من بلوغه سن الـ51.
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