بدأ مسيرته عام 1986.. أكبر لاعب في العالم يوقع على عقد جديد مع ناديه

أكبر لاعب بالعالم يوقع على عقد جديد مع ناديه

رياضة
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
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1:00

وقع كازايوشي ميور المعروف لمعجبيه في اليابان باسم "الملك كازو" - تمديدا لعقده مع ناديه، من الدرجة الثانية يوكوهاما، وذلك قبل أسابيع فقط من بلوغه سن الـ51.

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