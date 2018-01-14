شاهد.. حضور جماهيري من العائلات السعودية لكلاسيكو الهلال والاتحاد

حضورعائلات سعودية لكلاسيكو الهلال والاتحاد

رياضة
آخر تحديث منذ46 دقيقة.
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شهد "كلاسيكو الكرة السعودية" حضورا جماهيريا من قبل العائلات بعد السماح لها بحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي انتهت بهدف لمثله بين الهلال والاتحاد، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية، الرياض.

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