في ذكرى ميلاده الـ45.. هذه أفضل لحظات عصام الحضري مع مصر

في ذكرى ميلاده الـ45.. هذه أفضل لحظات الحضري

رياضة
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
الكرة المصريةمصرمنتخب مصرعصام الحضريكأس العالم 2018
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يحتفل الحارس المصري عصام الحضري بذكرى ميلاده الـ45، وذلك قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2018 بروسيا، ليصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ المسابقة، نستعرض لكم أبرز اللحظات التي عاشها "السد العالي" مع منتخب الفراعنة عبر التاريخ.

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