من هنا تبدأ أحلام أطفال فلسطين بممارسة كرة القدم
من هنا تبدأ أحلام أطفال فلسطين بكرة القدم
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 10:04 (GMT +0400).
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رغم الظروف الصعبة في البلاد، يحلم أطفال فلسطين بأن يصبحوا نجوما في عالم كرة القدم، وتبدأ أحلامهم الكبيرة من ممارسة كرة القدم في أماكن بسيطة ودون إمكانيات أو موارد تساعدهم على تطوير مواهبهم فهل سيتحقق ما يحلمون به يوما ما؟
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