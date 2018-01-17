أعلن شقيق النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، اعتزال "الساحر" لكرة القدم بعد مسيرة كروية دامت 20 عاما تنقل خلالها بين برشلونة وميلان وعدة فرق برازيلية.
بعد اعتزاله كرة القدم.. هكذا كانت مسيرة "الساحر" البرازيلي رونالدينيو
هكذا كانت مسيرة "الساحر" البرازيلي رونالدينيو
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
1:22
أعلن شقيق النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، اعتزال "الساحر" لكرة القدم بعد مسيرة كروية دامت 20 عاما تنقل خلالها بين برشلونة وميلان وعدة فرق برازيلية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.