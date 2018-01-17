بعد اعتزاله كرة القدم.. هكذا كانت مسيرة "الساحر" البرازيلي رونالدينيو

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أعلن شقيق النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، اعتزال "الساحر" لكرة القدم بعد مسيرة كروية دامت 20 عاما تنقل خلالها بين برشلونة وميلان وعدة فرق برازيلية.