بعد اعتزاله كرة القدم.. هكذا كانت مسيرة "الساحر" البرازيلي رونالدينيو

هكذا كانت مسيرة "الساحر" البرازيلي رونالدينيو

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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1:22

أعلن شقيق النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، اعتزال "الساحر" لكرة القدم بعد مسيرة كروية دامت 20 عاما تنقل خلالها بين برشلونة وميلان وعدة فرق برازيلية.

أعلن شقيق النجم البرازيلي رونالدينيو غاوتشو، اعتزال "الساحر" لكرة القدم بعد مسيرة كروية دامت 20 عاما تنقل خلالها بين برشلونة وميلان وعدة فرق برازيلية.

رياضةرياضة كرة القدمالبرازيلكاس العالم البرازيل 2014مونديال البرازيل