من هم هدافو الفرق الإنجليزية الكبرى في "البريميرليغ"؟
هدافو الفرق الإنجليزية الكبرى "البريميرليغ"؟
رياضة
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 09:16 (GMT +0400).
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ترك عدة لاعبين بصمتهم مع الأندية التي لعبوا لها في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر السنوات الماضية ولكن بعضهم كتب اسمه بحروف من ذهب بعد أن أصبح هداف النادي الذي يلعب له، نستعرض لكم هدافي الأندية الكبرى في "البريميرليغ".
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