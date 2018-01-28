في ذكرى ميلاده.. هذه أبرز الإنجازات التي حققها "الأخطبوط" بوفون
في ذكرى ميلاده.. هذه أبرز إنجازات بوفون
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
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يحتفل أسطورة الحراسة الإيطالية، جيانلويجي بوفون، بذكرى ميلاده الـ40، وقد بدأ مسيرته الكروية عام 1995 ومنذ ذلك الحين وهو يصنع الإنجاز تلو الآخر، حتى أصبح مثالا للوفاء والأخلاق الرياضية العالية بالإضافة إلى قدراته الفنية التي لا يضاهيه فيها حارس مرمى في العالم، نستعرض لكم أبرز الإنجازات التي حققها "الأخطبوط" مع نادي يوفنتوس ومع المنتخب الإيطالي.
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