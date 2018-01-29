شاهد جنون المشجعين مع تسجيل لاعب كرة سلة في الثانية الأخيرة

شاهد جنون المشجعين مع تسجيل لاعب كرة سلة لهدف

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
رياضةغرائبكرة السلة
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جن المشجعون أثناء مباراة لكرة السلة بعدما قام لاعب بتسجيل هدف لا يصدق في الثانية الأخيرة.

(CNN)-- سجل أحد طلاب مدرسة إيفانستون الثانوية “هدف الفوز” في مباراة لكرة السلة بعدما رمى الكرة بشكل لا يصدق من على بعد أكثر من منتصف الملعب.

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