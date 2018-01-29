(CNN)-- سجل أحد طلاب مدرسة إيفانستون الثانوية “هدف الفوز” في مباراة لكرة السلة بعدما رمى الكرة بشكل لا يصدق من على بعد أكثر من منتصف الملعب.
شاهد جنون المشجعين مع تسجيل لاعب كرة سلة في الثانية الأخيرة
شاهد جنون المشجعين مع تسجيل لاعب كرة سلة لهدف
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
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جن المشجعون أثناء مباراة لكرة السلة بعدما قام لاعب بتسجيل هدف لا يصدق في الثانية الأخيرة.
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