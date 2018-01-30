بيكهام لـCNN عن ناديه الجديد: سنستقطب لاعبين مميزين من اوروبا

حصل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام على رخصة تجارية لافتتاح نادي كرة قدم سيلعب في دوري "النخبة" الأمريكي، بعد سنوات من العمل على هذا المشروع، فما هي التفاصيل التي كشفها لشبكتنا عن هذا "الحلم" الذي تحول لحقيقةب النسبة له؟