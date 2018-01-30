بيكهام لـCNN عن ناديه الجديد: سنستقطب لاعبين مميزين من اوروبا

بيكهام يتحدث لشبكتنا عن ناديه الجديد

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 10:31 (GMT +0400).
ديفيد بيكامرياضة كرة القدمكرة القدم
2:03

حصل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام على رخصة تجارية لافتتاح نادي كرة قدم سيلعب في دوري "النخبة" الأمريكي.

حصل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام على رخصة تجارية لافتتاح نادي كرة قدم سيلعب في دوري "النخبة" الأمريكي، بعد سنوات من العمل على هذا المشروع، فما هي التفاصيل التي كشفها لشبكتنا عن هذا "الحلم" الذي تحول لحقيقةب النسبة له؟

ديفيد بيكامرياضة كرة القدمكرة القدم