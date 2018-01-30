حصل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام على رخصة تجارية لافتتاح نادي كرة قدم سيلعب في دوري "النخبة" الأمريكي، بعد سنوات من العمل على هذا المشروع، فما هي التفاصيل التي كشفها لشبكتنا عن هذا "الحلم" الذي تحول لحقيقةب النسبة له؟
بيكهام لـCNN عن ناديه الجديد: سنستقطب لاعبين مميزين من اوروبا
بيكهام يتحدث لشبكتنا عن ناديه الجديد
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 10:31 (GMT +0400).
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حصل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام على رخصة تجارية لافتتاح نادي كرة قدم سيلعب في دوري "النخبة" الأمريكي.
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