شاهد.. ماراثون كوريا الجنوبية شبه العاري يتحدى البرد القارس

ماراثون كوريا الجنوبية شبه العاري يتحدى البرد

رياضة
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 09:58 (GMT +0400).
أحوال الطقسالألعاب الأولمبيةرياضةغرائبكوريا الجنوبية
1:03

للتأهل والحصول على ميدالية في "الماراثون العاري" في كوريا الجنوبية عليك المشاركة في سباق لـ5 أو 10 كيلومترات في جو الشتاء والبرد القارس بدون قميص. للمزيد تابع تقرير إيفان واتسون مراسل شبكتنا في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

أحوال الطقسالألعاب الأولمبيةرياضةغرائبكوريا الجنوبية