شاهد.. ماراثون كوريا الجنوبية شبه العاري يتحدى البرد القارس
ماراثون كوريا الجنوبية شبه العاري يتحدى البرد
رياضة
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 09:58 (GMT +0400).
1:03
للتأهل والحصول على ميدالية في "الماراثون العاري" في كوريا الجنوبية عليك المشاركة في سباق لـ5 أو 10 كيلومترات في جو الشتاء والبرد القارس بدون قميص. للمزيد تابع تقرير إيفان واتسون مراسل شبكتنا في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.