لاعبون تغلبوا على أمراض هددت حياتهم وعادوا أقوياء
لاعبون تغلبوا على أمراض هددت حياتهم
رياضة
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
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عانى عدد من لاعبي كرة القدم من أمراض كادت تنهي مسيرتهم الكروية على أقل تقدير، لكنهم واجهوها متحدين أوجاعهم ومعاناتهم من أجل العودة إلى عالم الساحرة المستديرة وتحقيق طموحاتهم التي لطالما حلموا بتحقيقها عندما كانوا صغارا، فمن هؤلاء؟.
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