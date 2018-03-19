ماذا قال أساطير كرة القدم عن "الاستثنائي" محمد صلاح؟

ماذا قال أساطير كرة القدم عن محمد صلاح؟

رياضة
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
مصررياضةكرة القدمنجوممحمد صلاح
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لفت النجم المصري، محمد صلاح، أنظار الجميع خلال الموسم الحالي، بعد تألقه مع ليفربول مسجلا 36 هدفا في جميع البطولات ومعتليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أحد أبرز لاعبي العالم حاليا، فماذا قال عنه أساطير اللعبة؟

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