هذه أبرز أرقام صلاح ورونالدو قبل مواجهة مصر والبرتغال
صلاح ورونالدو بالأرقام قبل لقاء مصر والبرتغال
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
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لم يتوقع كثيرون أن ينافس النجم المصري محمد صلاح نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأرقام، في بداية الوسم الحالي، لكن الفرعون صنع المفاجأة وسجل أرقاما مميزة تفوق بها على رونالدو، نقدم لكم مقارنة بين أرقام اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة بين مصر والبرتغال، الجمعة؟
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