شاهد.. أسرع إنسان في التاريخ يتدرب للعب كرة القدم

أسرع إنسان في التاريخ يتدرب للعب كرة القدم

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
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1:13

هدف بولت هو الوصول إلى اللعب مع الفريق الأول لنادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم.

(CNN)-- شارك العداء الجامايكي يوسين بولت، الحاصل على الميدالية الأولمبية الذهبية 8 مرات، والذي يٌوصف بأنه "أسرع إنسان" في التاريخ، في تدريب مع نادي بوروسيا دورتموند يومي 22 و23 مارس/ آذار، والهدف هو الوصول إلى اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم!

ألمانياالدوري الألمانيرياضة