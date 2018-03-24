شاهد.. أسرع إنسان في التاريخ يتدرب للعب كرة القدم

(CNN)-- شارك العداء الجامايكي يوسين بولت، الحاصل على الميدالية الأولمبية الذهبية 8 مرات، والذي يٌوصف بأنه "أسرع إنسان" في التاريخ، في تدريب مع نادي بوروسيا دورتموند يومي 22 و23 مارس/ آذار، والهدف هو الوصول إلى اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم!