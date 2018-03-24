(CNN)-- شارك العداء الجامايكي يوسين بولت، الحاصل على الميدالية الأولمبية الذهبية 8 مرات، والذي يٌوصف بأنه "أسرع إنسان" في التاريخ، في تدريب مع نادي بوروسيا دورتموند يومي 22 و23 مارس/ آذار، والهدف هو الوصول إلى اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم!
شاهد.. أسرع إنسان في التاريخ يتدرب للعب كرة القدم
أسرع إنسان في التاريخ يتدرب للعب كرة القدم
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
1:13
هدف بولت هو الوصول إلى اللعب مع الفريق الأول لنادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم.
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