شاهد.. احتفال "جنوني" لرئيس روما بعد إقصاء برشلونة من دوري الأبطال

(CNN)-- شارك رئيس نادي روما جماهير فريقه الاحتفال بإقصاء برشلونة التاريخي، وقام بإلقاء نفسه بإحدى برك المياه بشكل عفوي للتعبير عن سعادته. وفاز روما بثلاثية نظيفة ليقصي برشلونة رغم خسارته بنتيجة 4-1 في الذهاب، ليصل بذلك إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 34 عاماً.