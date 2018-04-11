(CNN)-- شارك رئيس نادي روما جماهير فريقه الاحتفال بإقصاء برشلونة التاريخي، وقام بإلقاء نفسه بإحدى برك المياه بشكل عفوي للتعبير عن سعادته. وفاز روما بثلاثية نظيفة ليقصي برشلونة رغم خسارته بنتيجة 4-1 في الذهاب، ليصل بذلك إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 34 عاماً.
شاهد.. احتفال "جنوني" لرئيس روما بعد إقصاء برشلونة من دوري الأبطال
احتفال "جنوني" لرئيس روما بعد إقصاء برشلونة
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و57 دقيقة.
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شارك رئيس النادي جماهير روما الاحتفال بهذا الفوز بطريقة مميزة.
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