حصريا.. محمد صلاح لـCNN: يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا

صلاح لـCNN: يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا

رياضة
آخر تحديث منذ37 دقيقة.
محمد صلاحليفربولنادي ليفربولالاتحاد الأوروبي لكرة القدمكرة القدم
1:14

محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

أعرب الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن ثقته في قدرة فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا، مع وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي، وذلك في جزء من مقابلة حصرية مع CNN.

محمد صلاحليفربولنادي ليفربولالاتحاد الأوروبي لكرة القدمكرة القدم