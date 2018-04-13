أعرب الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن ثقته في قدرة فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا، مع وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي، وذلك في جزء من مقابلة حصرية مع CNN.
حصريا.. محمد صلاح لـCNN: يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا
صلاح لـCNN: يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا
رياضة
آخر تحديث منذ37 دقيقة.
1:14
محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.
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