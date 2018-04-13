حصريا.. محمد صلاح لـCNN: يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا

أعرب الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن ثقته في قدرة فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا، مع وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي، وذلك في جزء من مقابلة حصرية مع CNN.