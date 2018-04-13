حصريا.. محمد صلاح يتحدث لـCNN عن مقارنته برونالدو وميسي

جزء من مقابلة حصرية لـCNN، مع الفرعون المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، يرد فيه على سؤال عن مقارنته بالنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.