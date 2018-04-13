جزء من مقابلة حصرية لـCNN، مع الفرعون المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، يرد فيه على سؤال عن مقارنته بالنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
حصريا.. محمد صلاح يتحدث لـCNN عن مقارنته برونالدو وميسي
صلاح يتحدث لـCNN عن مقارنته برونالدو وميسي
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
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محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.
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