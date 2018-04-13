حصريا.. محمد صلاح يتحدث لـCNN عن مقارنته برونالدو وميسي

صلاح يتحدث لـCNN عن مقارنته برونالدو وميسي

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
محمد صلاحالكرة المصريةكرة القدمالاتحاد الأوروبي لكرة القدمليفربول
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محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

جزء من مقابلة حصرية لـCNN، مع الفرعون المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، يرد فيه على سؤال عن مقارنته بالنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

محمد صلاحالكرة المصريةكرة القدمالاتحاد الأوروبي لكرة القدمليفربولنادي ليفربول