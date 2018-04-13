محمد صلاح لـCNN: تسجيل الأهداف أسهل لهاري كين وأجويرو

صلاح لـCNN: الأهداف أسهل لهاري كين وأجويرو

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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الفرعون المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

جزء من مقابلة حصرية لـCNN، مع الفرعون المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، يوضح فيه صعوبة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

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