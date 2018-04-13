جزء من مقابلة حصرية لـCNN، مع الفرعون المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، يوضح فيه صعوبة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح لـCNN: تسجيل الأهداف أسهل لهاري كين وأجويرو
صلاح لـCNN: الأهداف أسهل لهاري كين وأجويرو
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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الفرعون المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي.
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