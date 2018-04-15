بعد 18 عاما.. "القناص" ياسر القحطاني يهدي قبلة الوداع لكرة القدم
بعد 18 عاما.. "القناص" يهدي يودّع كرة القدم
رياضة
آخر تحديث منذدقيقتين.
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أعلن النجم السعودي واللاعب الملقب بـ"القناص"، ياسر القحطاني، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة دامت 18 عاما، ليضع اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز مهاجمي السعودية عبر التاريخ، شارة قيادة الهلال ويخلع قميصه تاركا ذكريات كثيرة لمحبيه في عالم كرة القدم.
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