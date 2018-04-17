(CNN)-- شارك دب في انطلاقة إحدى مباريات كرة القدم بروسيا، حيث تم تدريبه على حمل الكرة وتسليمها لحكم المباراة وتلقى التصفيق من الجماهير التي حضرت المباراة، ونفى الفيفا إحضار دب بافتتاح كأس العالم وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
دب يدخل إلى أرضية الملعب في مباراة كرة قدم بروسيا
دب ىيدخل إلى ملعب رة قدم في روسيا
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 17 ابريل/نيسان 2018; 06:33 (GMT +0400).
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نفى الفيفا إحضار دب بافتتاح كأس العالم وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
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