دب يدخل إلى أرضية الملعب في مباراة كرة قدم بروسيا

(CNN)-- شارك دب في انطلاقة إحدى مباريات كرة القدم بروسيا، حيث تم تدريبه على حمل الكرة وتسليمها لحكم المباراة وتلقى التصفيق من الجماهير التي حضرت المباراة، ونفى الفيفا إحضار دب بافتتاح كأس العالم وفقا لوسائل إعلام بريطانية.