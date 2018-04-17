دب يدخل إلى أرضية الملعب في مباراة كرة قدم بروسيا

دب ىيدخل إلى ملعب رة قدم في روسيا

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 17 ابريل/نيسان 2018; 06:33 (GMT +0400).
روسياروسيا 2018رياضة كرة القدمغرائبالفيفا
1:56

نفى الفيفا إحضار دب بافتتاح كأس العالم وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

(CNN)-- شارك دب في انطلاقة إحدى مباريات كرة القدم بروسيا، حيث تم تدريبه على حمل الكرة وتسليمها لحكم المباراة وتلقى التصفيق من الجماهير التي حضرت المباراة، ونفى الفيفا إحضار دب بافتتاح كأس العالم وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

روسياروسيا 2018رياضة كرة القدمغرائبالفيفا