فينغر يعلن تنحيه عن تدريب أرسنال.. إليك إرثه الكروي

(CNN)-- أعلن المدرب الذي أشرف على تدريبات نادي أرسنال لأطول فترة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - مستمراً بذلك أكثر بعشرين عامًا مما يفعل معظم المدربين - أنه سيتنحى عن تدريب الفريق أخيراً.

أرسين فينغر كان على رأس أرسنال منذ ما يقرب من 22 عامًا، وهي مدة أطول مما عاشه بعض اللاعبين في الفريق.

“البروفيسور” يتنحى في نهاية هذا الموسم بعد فوزه ثلاث مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، كما تمكن من إكمال موسم كامل (2003-2004) دون أي هزيمة.