محمد صلاح يتحدث لـ CNN عن حب الناس له

محمد صلاح يتحدث لـ CNN عن حب الناس له

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
الدوري الإنجليزيليفربولمحمد صلاحمن قلب الشرق الأوسطنادي ليفربول
1:06

مراسلة شبكتنا، بيكي أندرسون، تتحدث مع اللاعب المصري محمد صلاح عن حب الناس له في ليفربول.

(CNN) -- النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، يأخذ جولة مع مراسلة CNN، بيكي أندرسون، ويتحدث عن محبة الناس له في ليفربول.

الدوري الإنجليزيليفربولمحمد صلاحمن قلب الشرق الأوسطنادي ليفربول