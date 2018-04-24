محمد صلاح يتحدث لـ CNN عن حب الناس له

(CNN) -- النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، يأخذ جولة مع مراسلة CNN، بيكي أندرسون، ويتحدث عن محبة الناس له في ليفربول.