(CNN) -- النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، يأخذ جولة مع مراسلة CNN، بيكي أندرسون، ويتحدث عن محبة الناس له في ليفربول.
محمد صلاح يتحدث لـ CNN عن حب الناس له
محمد صلاح يتحدث لـ CNN عن حب الناس له
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
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مراسلة شبكتنا، بيكي أندرسون، تتحدث مع اللاعب المصري محمد صلاح عن حب الناس له في ليفربول.
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