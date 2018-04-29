(CNN)-- هذه القصة المذهلة لكيفية تمكن ديدييه دروغبا من استخدام قوة كرة القدم للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في بلاده وإحلال السلام في ساحل العاج.
شاهد كيف أوقف دروغبا حرباً أهلية في ساحل العاج بكرة القدم
كيف أوقف دروغبا حرباً يساحل العاج بكرة القدم؟
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
3:15
في الثامن من أكتوبر لعام 2005، تداعيات مباراة تجاوزت ما كان يتوقعه أي شخص.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.