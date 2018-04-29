شاهد كيف أوقف دروغبا حرباً أهلية في ساحل العاج بكرة القدم

كيف أوقف دروغبا حرباً يساحل العاج بكرة القدم؟

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
ساحل العاجأفريقياكأس العالم 2018كرة القدمCOPA90
3:15

في الثامن من أكتوبر لعام 2005، تداعيات مباراة تجاوزت ما كان يتوقعه أي شخص.

(CNN)-- هذه القصة المذهلة لكيفية تمكن ديدييه دروغبا من استخدام قوة كرة القدم للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في بلاده وإحلال السلام في ساحل العاج.

ساحل العاجأفريقياكأس العالم 2018كرة القدمCOPA90