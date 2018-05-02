وكيل محمد صلاح لـCNN: تلقيت اتصالات من فرق كبرى من أجل ضمه وكيل صلاح لـCNN: تلقيت اتصالات من فرق كبرى رياضة آخر تحديث منذ9 دقائق. محمد صلاحنادي ليفربولليفربولرياضة كرة القدممشاهير شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 2:33 وكيل محمد صلاح يتحدث لشبكتنا. محمد صلاحنادي ليفربولليفربولرياضة كرة القدممشاهيرمصر شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"IME","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"ime-020518-MO-SALAH-AGENT","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/05/02","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["sport","sport:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.