تركي آل الشيخ لـCNN: أتمنى ألا يلعب محمد صلاح ضد منتخبنا بكأس العالم

آل الشيخ لـCNN: أتمنى ألا يلعب محمد صلاح ضدنا

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
تركي آل الشيخرياضة كرة القدمكرة القدممحمد صلاح
1:20

رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، في جزء من مقابلة مع شبكتنا، يرد فيه على سؤال عن تعليقاته على تويتر بشأن المنتخب السعودي واللاعب المصري محمد صلاح. 

تركي آل الشيخرياضة كرة القدمكرة القدممحمد صلاح