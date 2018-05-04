تركي آل الشيخ لـCNN: أتمنى ألا يلعب محمد صلاح ضد منتخبنا بكأس العالم
آل الشيخ لـCNN: أتمنى ألا يلعب محمد صلاح ضدنا
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، في جزء من مقابلة مع شبكتنا، يرد فيه على سؤال عن تعليقاته على تويتر بشأن المنتخب السعودي واللاعب المصري محمد صلاح.
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