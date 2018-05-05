من مصر إلى ليفربول.. محمد صلاح يروي قصة نجاحه لـCNN

من مصر إلى ليفربول.. محمد صلاح يروي قصة نجاحه

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
مصرمحمد صلاحكرة القدممن قلب الشرق الأوسطرياضة
2:10

يروي النجم المصري محمد صلاح قصة نجاحه لشبكتنا في هذا الفيديو.

(CNN)-- وقع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لأول مرة في حب هذه الرياضة عندما كان صبياً يبلغ من العمر سبع سنوات. في سن الرابعة عشر وقّع مع أول نادٍ للمحترفين له - المقاولون العرب - في العاصمة القاهرة. وفي عام 2012 وقّع محمد مع فريق بازل في سويسرا، وسرعان ما جذب الأنظار في لندن.

مصرمحمد صلاحكرة القدممن قلب الشرق الأوسطرياضة