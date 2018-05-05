(CNN)-- وقع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لأول مرة في حب هذه الرياضة عندما كان صبياً يبلغ من العمر سبع سنوات. في سن الرابعة عشر وقّع مع أول نادٍ للمحترفين له - المقاولون العرب - في العاصمة القاهرة. وفي عام 2012 وقّع محمد مع فريق بازل في سويسرا، وسرعان ما جذب الأنظار في لندن.
من مصر إلى ليفربول.. محمد صلاح يروي قصة نجاحه لـCNN
من مصر إلى ليفربول.. محمد صلاح يروي قصة نجاحه
من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
2:10
يروي النجم المصري محمد صلاح قصة نجاحه لشبكتنا في هذا الفيديو.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.