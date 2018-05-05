من مصر إلى ليفربول.. محمد صلاح يروي قصة نجاحه لـCNN

(CNN)-- وقع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لأول مرة في حب هذه الرياضة عندما كان صبياً يبلغ من العمر سبع سنوات. في سن الرابعة عشر وقّع مع أول نادٍ للمحترفين له - المقاولون العرب - في العاصمة القاهرة. وفي عام 2012 وقّع محمد مع فريق بازل في سويسرا، وسرعان ما جذب الأنظار في لندن.