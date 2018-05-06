(CNN)-- يتحدث نجم الكرة المصري، محمد صلاح، في هذا الفيديو عن أول مدرب له، حمدي نوح. وقال صلاح في المقابلة إنه يشعر بـ "عواطف عندما أراه، إنه بمثابة والدي الثاني."
محمد صلاح يتحدث لـCNN عن مدربه الأول: بمثابة أبي
محمد صلاح يتحدث عن مدربه الأول: بمثابة أبي
من الشرق
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
1:15
قال صلاح في المقابلة إنه يعبتر حمدي نوح بمثابة والده الثاني.
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