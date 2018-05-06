محمد صلاح يتحدث لـCNN عن مدربه الأول: بمثابة أبي

محمد صلاح يتحدث عن مدربه الأول: بمثابة أبي

من الشرق
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
محمد صلاحمصرمن قلب الشرق الأوسطكرة القدم
1:15

قال صلاح في المقابلة إنه يعبتر حمدي نوح بمثابة والده الثاني.

(CNN)-- يتحدث نجم الكرة المصري، محمد صلاح، في هذا الفيديو عن أول مدرب له، حمدي نوح. وقال صلاح في المقابلة إنه يشعر بـ "عواطف عندما أراه، إنه بمثابة والدي الثاني."

محمد صلاحمصرمن قلب الشرق الأوسطكرة القدم