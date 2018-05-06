محمد صلاح يتحدث لـCNN عن مدربه الأول: بمثابة أبي

(CNN)-- يتحدث نجم الكرة المصري، محمد صلاح، في هذا الفيديو عن أول مدرب له، حمدي نوح. وقال صلاح في المقابلة إنه يشعر بـ "عواطف عندما أراه، إنه بمثابة والدي الثاني."